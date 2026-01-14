藍新竹縣將辦初選　國民黨：盼3月底前完成

國民黨組發會主委李哲華接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）中國國民黨新竹縣長提名協調破局，新竹縣副縣長陳見賢與“立委”徐欣瑩都表達強烈競選意願，國民黨中央決定進行黨內初選。國民黨組發會主委李哲華今天表示，將開放國民黨全新竹縣黨員參與初選，以全民調7成和黨員投票3成的合計結果決勝負，整個過程大約要40個工作天，希望最晚在3月底以前完成提名。



新竹縣是國民黨的優勢選區，黨籍的現任縣長楊文科將於年底卸任，目前國民黨有黨籍新竹縣副縣長陳見賢和藍委徐欣瑩2人積極爭取黨提名；民進黨則有竹北市長鄭朝方爭取參戰，但民進黨尚未提名。



國民黨今天下午召開中常會，李哲華在會後接受媒體訪問時表示，今天上午經協調，有意參選的陳見賢和徐欣瑩都表達強烈意願，因此大家同意回歸國民黨的公職人員選舉提名辦法來辦理初選。



李哲華說明，未來辦理初選的方式，國民黨中央會先排定時程進行公告，所有國民黨新竹縣黨員都有資格參與初選，再進行領表登記，之後再排定時程進行政見會，而做進行民調工作前，會請登記參選人挑選民調公司與相關民調工作，最後再擇定時間進行黨員投票。



李哲華說，會以民調占比70%、黨員投票占比30%，民調與黨員投票結果的拆封時間會是同一天，進行公開的開封與統計，整個初選結果由地方報請中央黨部後，再請中央提名委員會通報，再報請國民黨中常會完成提名。