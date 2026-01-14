陸委會劃國共論壇底線　國民黨反嗆行政中立

國民黨發言人江怡臻接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月14日電（記者 張嘉文）外傳中國國民黨有意重啟“國共論壇”，陸委會主委邱垂正提醒台灣任何團體赴陸交流，不得涉及政治性協商，也不要配合大陸統戰分化。對此，國民黨發言人江怡臻今日反嗆，民進黨新潮流大老洪奇昌帶團到北京，綠營說是所謂的參訪互動，當國民黨、民眾黨進行兩岸交流，就被說成政治協商，她奉勸邱垂正應該嚴守政務官的行政中立原則。



國民黨今天下午召開中常會，江怡臻在會後轉述時針對媒體提問做出以上表示。



江怡臻說，國民黨主席鄭麗文上任後推動兩岸交流工作，都是依照法律規範與主流民意，根據去年平面媒體所做兩岸民意調查結果，有8成以上的民意支持推動兩岸溝通交流，國民黨從事兩岸交流活動都是依照兩岸人民關係條例以及“中華民國憲法”，未來如果有任何交流，一定會按依法律規範與主流民意，而且符合對等與尊嚴的立場。



此外，有關民眾黨主席黃國昌受邀訪美，江怡臻強調，國民黨樂見其成，並認為這可以加強美方理解台灣在野黨的立場，而且有關“國防”軍購預算，實際金額與“賴政府”開出的空白支票1.25兆元新台幣，存在巨大落差。



江怡臻說，這就是藍、白兩黨為何要求嚴審，並呼籲賴清德來做“國情報告”並且備詢的原因。但民進黨不斷在藍、白之間見縫插針、挑撥，其實大可不必。