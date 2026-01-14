施俊吉質疑台官方：為何不等特朗普關稅判決

針對外媒報導美台已接近敲定貿易協議，施俊吉在臉書發表看法。(照:施俊吉臉書) 中評社台北1月14日電／《紐約時報》引述多名知情人士說法報導，指美台已接近敲定貿易協議，美對台關稅由現行20%下調至15%，不過條件是台積電需承諾增加對美投資，至少再建5座晶圓廠。對此，前“行政院副院長”施俊吉表示，目前多數人都賭美國總統特朗普關稅會敗訴，台灣何需現在與美國達成談判協議，何需拿5座晶圓廠去換？選這種時機與美方達成談判協議，怎能不令人嘆息。



施俊吉13日在臉書發文表示，外媒不斷預測美國最高法院會在何時宣判特朗普的關稅是否違法，所以世界各國的出口業和美國的進口商無不滿心期待等候判決。但是就在此節骨眼，卻傳出台美即將簽訂談判協議的消息：台積電將在亞利桑那增建5座廠，以換取美方將關稅降到15%。姑且不論這項協議是否明智，只論時機對不對，答案就令人傷心。



施俊吉指出，特朗普根據1977年的《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Power Act, IEEPA) 對世界各國出口至美國的商品課徵三種激進關稅，包括，第一，基準關稅，10%，適用於各國；第二，對等關稅，稅率視各國之貿易逆差與談判結果而定；第三，反芬太尼關稅：對加拿大、中國和墨西哥徵收額外關稅，以懲罰這些國家未能有效阻止芬太尼流入美國。



他說，以英國和台灣為例，美國對英國只課“基準關稅”稅率10%；對台灣課（20＋N）%，其中的“20”是“基準關稅”加“對等關稅”之稅率（習慣上合稱“對等關稅”），而“N”則是原本就存在的最惠國待遇(Most-Favored-Nation, MFN)之稅率，這個N無違法之虞。



施俊吉表示，美國最高法院的判決可以周延分類為二，一是特朗普勝訴，亦即上述三種關稅皆合法；二是特朗普敗訴，亦即三種關稅全部違法，或部分違法。他提到，目前預測特朗普敗訴的居多，美國合法的下賭網站Kalshi平台上，賭“特朗普敗訴”的高達73%。



他指出，如果特朗普敗訴將產生令人雀躍的結果，重點分析如下：

