民進黨提名温世政選南投縣長　賴讚最佳人選

民進黨提名溫世政參選南投縣長，黨主席賴清德在提名記者會上大力稱讚。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）民進黨14日召開中執會，通過提名新北市牙醫師公會理事長温世政參選南投縣長，民進黨主席賴清德表示，温世政兼具國際級專業、公共服務精神與深厚在地情感，是能為南投帶來改變、也願意為家鄉承擔責任的最佳人選，期盼鄉親給予全力支持。



政治素人温世政將對決中國國民黨籍現任南投縣長許淑華。



賴清德於中執會介紹，温世政是南投出生長大的“草屯囡仔”，憑著勤勉努力，考上北醫大牙醫學系，在畢業時，拿下牙醫師“國考”榜首；並在執業多年後，遠赴英國牛津大學進修，取得醫學專科學位。



民進黨今天下午召開中執會，針對“2026年南投縣長提名候選人名單”的提案，進行討論與議決，建請徵召提名温世政參選。會後舉行提名記者會，由賴清德親自介紹並為温繫上競選背帶，共同振臂高呼“凍蒜”口號，展現爭取勝選的氣勢。



賴清德指出，南投對民進黨候選人而言，本就是一場艱困的選戰，尤其面對現任縣長競選連任更是不易。但從温世政願意站出來的那一刻，就能看出他對故鄉的深厚情感與承擔，呼籲南投鄉親支持這位願意全心奉獻的温世政醫師。



賴清德說，温世政從醫以來，始終沒有忘記自己成長的故鄉。年少離鄉奮鬥的歷程讓温世政更深刻體會故鄉南投的需要，也因此清楚看到地方發展所面臨的限制與瓶頸。因此，温決心把在醫療專業中累積的決策能力、管理經驗與對人的關懷，帶進公共治理，用行動回饋故鄉，為南投打造更進步、更有希望的未來。



賴清德強調，要讓台灣穩定大步向前，除了“中央”政策方向正確，更關鍵的是地方治理能否真正到位。今年底的縣市長大選，民進黨的目標很清楚，就是為人民提出“縣市好人才”，讓“中央”與地方“團結拚未來”。他相信兼具專業能力、治理視野與在地情感的温世政，正是能夠帶領南投向前、為地方開創新局的最佳人選。