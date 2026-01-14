嘉義縣長藍白還在喬　被點名人選否認

國民黨嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。（中評社 資料照） 中評社台北1月14日電／民進黨中央在14日上午公布嘉義縣長民調初選結果，“立委”蔡易餘勝出。反觀中國國民黨、台灣民眾黨“藍白合”共推人選，但至今進度不明。針對媒體報導國民黨中央曾徵詢國民黨嘉義縣婦女會理事長吳亮儀和前“立委”曾銘宗，國民黨嘉義縣黨部不置可否，只說媒體報導人選確實優秀，但曾銘宗、吳亮儀直接否認，說黨中央並未與他們接觸，他們也沒有選舉規劃。



根據《中時新聞網》報導，民眾黨嘉義縣市黨部主委、“立委”張啓楷日前透露，已和國民黨討論嘉義縣長提名人選，目前有2個不錯的人選，且2人資歷都相當完整，今有媒體點名潛在人選包括前國民黨不分區“立委”溫玉霞女兒，婦女會理事長吳亮儀，吳亮儀目前是“立法院副院長”江啟臣祕書，她說，仍以台北工作為主，但婦女會有活動就會南下，否認國民黨有跟她接洽，也說現階段沒規劃要選舉。



曾任“金管會主委”、國民黨不分區“立委”的曾銘宗說，黨中央並未跟他接洽，他已退出政壇，沒有意願，也不會投入選舉。



據了解，藍營目前接洽的人選都有地方資歷，但因事涉敏感，且尚在進行，相關人士皆否認。



國民黨嘉義縣議會黨團書記長李國勝表示，不管人選是誰，是要採在野大聯盟、藍白合，或各自推人選，希望黨中央能跟地方協商，而不是一直四處放風向球，且民進黨縣長參選人今已出爐，希望能盡快拍板，避免重演4年前人選遲遲未定、影響選戰部署。



國民黨嘉義縣黨部回應，之前身兼主委的“立委”王育敏受訪時已表示，嘉義縣是艱困選區，國民黨持續推動“在野大聯盟”，如果有優秀無黨籍人士，都會一併納入考量，目前中央仍維持此一方向，持續在進行溝通與接洽，請靜待黨中央的協調結果。