民進黨徵召參選　温世政：人生下半場在南投
http://www.CRNTT.com   2026-01-14 19:57:26


民進黨南投縣長參選人温世政。（中評社 莊亦軒攝）
　　中評社台北1月14日電（記者　莊亦軒）民進黨14日宣布提名温世政參選南投縣長。温世政表示，自己從未想過選舉，心中始終只有一個念頭：“回到南投，能為家鄉做什麼”。他說，經過北漂25年後，人生上半場在台北，下半場在南投。

　　温世政用閩南語說，以“顧老人、顧肚子、顧少年”為目標，帶動年輕人返鄉，打造一個有希望、有未來的南投。他也懇請鄉親支持，一起為南投的下一步勇敢前行。

　　南投政治版圖藍大於綠，民進黨已超過20年未曾執政，被視為綠營艱困選區，今年地方大選，更因現任南投縣長許淑華施政滿意度高，連任聲勢強，綠營選將卻步，提名一度卡關，最終決定徵召温世政。

　　温世政，台灣牙科醫師、大學講師，生於南投縣草屯鎮。現任新北市世樺牙醫診所院長、新北市牙醫師公會理事長。

　　温世政回憶，自己是九二一大地震的受災戶，當年服役擔任少尉醫官，親眼目睹災後黑暗與混亂，有人哭喊、有求救，也有人再也發不出聲音，那一幕他一輩子都忘不了。

　　温世政說，很多人以為北漂就是離開或遺忘，但九二一的記憶從未離開過他。他始終相信，能活下來是上天的安排，因此北漂的每一分每一秒都不敢浪費，只為有一天能有能力回到家鄉，彌補當年的遺憾。
 


