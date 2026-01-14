高雄市長初選民調不公？徐國勇：公平公正

民進黨秘書長徐國勇接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）民進黨高雄市長初選，參選人賴瑞隆以0.6%驚險勝過參選人邱議瑩。對於傳出“民調不公陰謀論”，民進黨秘書長徐國勇今日回應，民調一定公平、公正、公開，民調是社會科學，每家抽樣方式都稍有差異，高雄初選參選人都沒有對結果表示質疑。



民進黨初選由高雄市打頭陣，根據13日公布的民調結果，賴瑞隆以55.99%勝過國民黨籍“立委”柯志恩24.89%，邱議瑩則以55.38%對上柯志恩24.66%，雙方僅差距僅0.6%，最終確定由賴瑞隆出線。



徐國勇以自身參選“立委”時經驗分享，當時“立委”選舉是複數選區，黨部建議他“別衝太快”，以免讓同選區其他民進黨參選人落選。心裡雖然忐忑不安，但是自己還是接受了中央黨部的建議。“準不準？很準。我最後三天沒有衝。我們五個人全部都當選。最後一個人只贏國民黨300票”以此佐證黨中央民調的精準。



關於對中央黨部的民調質疑，徐國勇再補充，自他上任當秘書長以來，中央黨部的民調人員都是原班人馬，沒有增加任何人，也沒有找他的人進去。這些都是事務人員，非常公平、公開、公正，這也是他的原則。



徐國勇回應，這次民調過程，黨民調中心至少會派兩個督導員，他還加派一位，每個候選人還可以派自己的觀察員去觀察每個訪查員訪查。



徐國勇表示，高雄市長初選民調結果差距不大，因為採用的是對比式民調，在競爭激烈情之下，對比式差距本來就不會非常大，以此質疑民進黨，又說剛好就差在民進黨中央黨部民調，這沒有必要，且另外3位參選人也都清楚表達初選是公平的，要繼續和民進黨一起往前走。