宋立彬：綠故意把柯志恩民調做很低　有用意

國民黨籍高雄市議員宋立彬。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月15日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由藍委柯志恩對決綠委賴瑞隆。中國國民黨籍高雄市議員宋立彬向中評社表示，民進黨初選民調把柯志恩做低是在對自己人信心喊話，別忘了民進黨執政不利，未來賴瑞隆加分機會不多，但柯志恩選舉氛圍比上次好、地方接受度高，選戰回到一對一主軸，柯志恩民調只會越來越高，最後關鍵都是看選前三個月氛圍而定。



宋立彬，1978年生，高雄人，樹德科技大學經營管理研究所碩士。選區在高雄市永安區、岡山區、燕巢區、彌陀區、梓官區、橋頭區，2018年當選並連任至今。



2022年高雄市長選舉，拚連任的民進黨陳其邁拿下76萬6147票，得票率58.1%；國民黨柯志恩獲得52萬9607票，得票率40.16%。當時柯志恩臨危受命，最後輸給陳其邁24萬票。



針對民進黨13日公布高雄市長初選民調賴瑞隆對柯志恩為55.9995%對24.8995%，落後幅度很大。宋立彬表示，民進黨初選民調把對手做低或高，呈現出來的意義與效果不太一樣。這一次把柯志恩做很低，對民進黨來講，代表不管民進黨初選誰出線，對高雄來說都有幫助，很有信心可以拿下高雄市，用意可能在這裡。



宋立彬表示，以市內電話來做電話民調來講，都是65歲以上在接電話居多，以南台灣來講綠大於藍，民進黨在電話民調上就會比較有利，因為接電話都是長輩、年紀比較高的族群，加上高雄市較偏綠的縣市，綠的民調就會比較高。



宋立彬表示，以他自己來判斷，目前來講，藍綠在高雄市長選舉都是五五波。民進黨初選民調出來雖然僅20多%，但不代表柯志恩就沒有機會，選舉最後還是要看投票前最後三個月的變化。