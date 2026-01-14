二媳婦路永佳曝連戰近況　吃睡都好

路永佳跟連勝武一同出席活動。（照：曲艾玲臉書） 中評社台北1月14日電／89歲的中國國民黨前主席連戰罹患攝護腺癌，2022年小中風後就鮮少在公開場合露面。2024年2月出席女兒連惠心的活動，滿頭白髮，需要靠著輪椅行動，近期則顯少露面。二媳婦路永佳今日出席“希望的種子”新書公益發表會，被問公公身體狀況，她說，公公的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好。



連戰二兒子連勝武與妻子路永佳結婚16年，夫妻倆今天一同出席公益新書《希望的種子 Seeds of Hope》發表會，藝人好友曲艾玲、黃嘉千、聶雲、小刀、廖家儀、張齡予皆現身力挺，場面溫馨。



路永佳說：“公公的年事已高，他的身體狀況不錯，吃的好，睡的也很好，謝謝大家的關心，他很有福氣，尤其對吃的事情現在仍然保有熱情。”



為了新書，路永佳坦承與老公連勝武有過小摩擦，她說：“我們在翻譯上有意見不合，他覺得我翻的不好，我就回他：你是翻的有多好？，我們的調停者是艾玲姊。”



《希望的種子 Seeds of Hope》由路永佳發起、曲艾玲擔任總編輯，集結十多位國際學校高中生共同創作，透過每天十分鐘的閱讀與抄寫，在無壓力中培養孩子的專注力、自信與對未來的希望。



路永佳2023年3月從連勝武手中接下夫妻倆2015年創立的“心希望人文教育關懷協會”理事長一職。連勝武去年12月當選國民黨中央委員。

