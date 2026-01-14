綠誰選台北市長？徐國勇：可能農曆年前提名

民進黨秘書長徐國勇接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）民進黨2026地方選舉縣市長提名人選接連出爐，然而台北市長人選卻遲遲沒有公布。民進黨秘書長徐國勇今日回應表示，被點名的人選太多，代表民進黨不缺人，包含他自己都被點名，但身為秘書長“我不會選”。



是否可能在農曆年前提名？徐國勇認為，“是可能的”。



針對即將到來的2026年地方選舉，TVBS民調中心於2025年12月8日發布的民調結果。數據顯示，現任中國國民黨籍市長蔣萬安的支持度全面領先所有民進黨的潛在挑戰者，藍綠陣營差距始終顯著，顯示蔣萬安在市長之爭中佔據強勢地位。其中，與綠委沈伯洋的對戰組合，兩人支持度差距達到了驚人的42個百分點。



民進黨14日舉行南投縣長參選人提名記者會，會後由徐國勇接受記者提問。記者提問外界關心民進黨台北市長人選。



徐國勇回應，媒體有提到“行政院長”卓榮泰也被點名，卓是台北市議員出身，台北市長他當然會被點名，他現在是“行政院長”，是一個優秀的政治人物。



徐國勇指出，台北市其實被點名太多個，媒體也曾經點名他，但他也說過他不會選。另外“立委”王世堅、吳思瑤也被點名，表示民進黨在台北市不缺人選，只不過什麼時機、誰是最適當的，現在還在一一評估綜合考量。至於是否可能在農曆年前提名？徐國勇認為，“是可能的”。