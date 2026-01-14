台南市長初選民調今晚登場　徐國勇喊團結

民進黨秘書長徐國勇。(中評社 莊亦軒攝) 中評社台北1月14日電（記者 莊亦軒）民進黨2026縣市長初選民調進入尾聲，媒體詢問會不會初選落敗者表面說團結，真正選舉時沒有動員？民進黨秘書長徐國勇14日在南投縣長提名記者會上回應表示，他對他們的候選人非常的有信心，也對參與初選的同志們非常的有信心，不論是高雄、嘉義還是台南，民進黨這一次會往前走。



民主進步黨2026年台南市長初選民調將於14日晚間執行電話民調。參選人有賴系子弟兵林俊憲、以及被“正國會”除名的陳亭妃。



剛從民進黨高雄市長初選勝出的賴瑞隆14日到台南替林俊憲站台。陳亭妃方面則有“扶龍王”王世堅南下相挺助選。王世堅盛讚陳亭妃是最堅強、最有韌性的女性政治人物，展現樂觀、勇敢向前的精神。



被問到初選的裂痕是否造成“皮和肉不合”的團結假象？徐國勇回應，他對候選人及參與初選的同志們非常有信心。民進黨會團結向前走。例如彰化，有落敗初選者也表明得非常清楚並告知，“看我怎麼做，你就知道我會怎麼支持，絕對是盡全部的力量”，“用性命去支持，就是彰化要贏回來”。



徐國勇說，高雄也是一樣，大家要維持高雄的執政，嘉義也是如此，對於今天台南的民調，他有信心明天早上結果出來後，台南也會和高雄市、嘉義縣一樣，整合向前走。