盧秀燕：台積電若半數移美國　政府要思考　

盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月14日電（記者 方敬為）《紐約時報》披露，美台關稅談判結果可能於本月公布，稅率或調降至15%，但台積電須擴大在美投資5座廠。國民黨籍台中市長盧秀燕今天對此表示，相關消息若屬實，15%關稅還得看有無疊加，若沒有疊加，業界會鬆一口氣，但另一方面，傳出台積電可能得擴大赴美投資，這是重大代價，對台灣中長期經濟發展一定會造成重大影響，甚至可能危及“國安”，這點民進黨政府應對外說明清楚，也應該思考清楚。



盧秀燕指出，傳出台積電必須得因此擴大赴美投資，且需要落地設立5座廠房以上，如果消息屬實，台灣也付出了非常大的代價！在短期內大家可能看不到對台灣的衝擊，不過，台積電終究是台灣優勢產業且是全球半導體龍頭，如果有高達一半以上要移到美國去，對台灣未來中長期的經濟發展一定會有負面影響，甚至是可能危及“國安”形勢，呼籲民進黨政府應說明清楚，並慎思。



《紐約時報》（New York Times）報導指出，美國總統特朗普（Donald Trump）領導的政府團隊正接近完成一項與台灣的重要貿易協議，預計將調降台灣輸美產品的關稅至15%。作為交換條件之一，台積電（TSMC）將進一步擴大其在亞利桑那州的投資，承諾再興建至少5座晶圓廠。



盧秀燕14日晚間出席“台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長交接典禮”，針對外媒披露的台美關稅談判訊息受訪表示，這是需要嚴肅看待的產經議題。當然相關消息還沒有獲得官方的證實，但大家可以關注幾點，首先是15%輸美關稅稅率是否再疊加？其次則是台積電可能得因此擴大赴美投資的影響。



盧秀燕表示，如果輸美關稅調降到15%且沒有疊加，對於產業界而言當然是松一口氣，但也僅與鄰近的日本、韓國稅率相仿，產業界期盼能夠越低越好，雖然台灣產業的品質好，口碑佳，稅率能夠與日韓齊平還是會有競爭力，可是她有向幾個企業團體、領袖徵詢，產業界還是希望稅率能低於15%，且不疊加，對台灣出口競爭力的幫助會更回顯著。