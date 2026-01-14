台中機械園區黃呈豐：期待盧秀燕更上層樓

“台中市精密機械科技園區廠商協進會”理事長黃呈豐致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）“台中市精密機械科技園區廠商協進會”14日晚間舉辦理事長交接典禮，由第五屆理事長林守堂交接印信予第六屆理事長黃呈豐，國民黨籍市長盧秀燕擔任監交人。黃呈豐致詞肯定台中在盧秀燕主政下，重點產業發展蒸蒸日上，遭遇大環境變化等困難時，市府也積極協助業界度過難關，是稱職的父母官，期待盧秀燕未來更上層樓。



黃呈豐家族經營六星機械集團，是波音等國際航太市場重要的供應商，並為波音提供製造飛機控制系統、起落架等關鍵部位的高精度航空齒輪，是台灣少數能供應此高階領域的廠商。黃呈豐並是機械二代會的創會長，對產業面熟悉。



黃呈豐表示，機械產業近年碰到的困難重重，盧秀燕市長與業界保持良好溝通，市府都能適時提出協助，同時建立優質的商業會展環境，提供產業良好的發展區位，盧秀燕對台灣產業的了解“遠遠超過市長的範疇”，他發自內心期待並預祝盧秀燕更上一層樓。



針對外傳美台關稅談判，台灣輸美關稅可望降至15%，黃呈豐表示，關稅若調降至15%，對機械業和工具機業者絕對是一個好消息，希望能夠成真，盼政府能夠盡早對外說明，好讓業者早日因應，但是否疊加原本的基本稅率仍是一個問題，業界已等待了4、5個月，若消息為真，對業者銷美產品的成本能夠降低，也有利於和日、韓的競爭，希望關稅盡早確定，產業界大家團結一致，再創佳績。



根據台灣機械工業同業公會公布，去年12月工具機出口金額1.77億美元，與上年同期比較減少17.7%。其中對美國出口減少19.8%，對中國大陸出口減少21.4%，前兩大市場均同步大幅下滑，2025全年出口值僅20億美元，創下2009年全球金融危機以來出口新低紀錄。

