中評鏡頭：台南古蹟東嶽殿　創建於明鄭時期

“台南東嶽殿”位於台南市中西區民權路一段，是古蹟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月15日電（記者 蔣繼平）“台南東嶽殿”俗稱“嶽帝廟”，是明鄭氏時期建立的廟宇，是古蹟。主祀的東嶽大帝是冥府的主神，治理陰間的司法刑獄。廟裡擺設各種與生死相關的神祉，讓人光看就感到十分敬畏。這裡因為經常舉行民俗法事，更增添一股神祕的氣息。



台南東嶽殿位於台南市中西區民權路一段，主祀東嶽仁聖大帝，創建於明鄭時期，由鄭經於明鄭永曆二十七年（1673年）正式建造，為台灣最早奉祀東嶽大帝之首廟，也是昔日台灣府城七寺八廟、府城八協境廟宇之一。台南古蹟景點。



除了建築古物之外，東嶽殿也以舉行各種民俗法事聞名，其中最具代表性的為“打城”，意思是“攻打枉死城”，是一種令亡魂脫離枉死城的法事。這種法事多半是因為家中不寧、諸事不順等，而在經乩童或尪姨指點後舉行，好讓亡者得到安息。



通常需要以此種法事來超渡的亡魂為未婚男女、流產或墮胎的嬰兒、難產婦女和枉死者。此外由於進行這種法事需要向東嶽大帝求旨，所以只能在供奉東嶽大帝的廟宇舉行。法事有請神調營、引魂點魄、開路打關等9步驟，需時半天。



廟內有主殿、中殿、後殿，分別主祀東嶽仁聖大帝、地藏王菩薩、酆都大帝等神尊。兩側有擺設牛頭、馬面、七爺、八爺、速報司、功德司等部將，各種與生死相關的神祉，讓人看得目不暇給。



台南市中西區發展歷史悠久，可謂是漢人政權在台南的發源地，因本區涵蓋清治時期台灣府城舊址大部分城區，老台南人常以“府城”狹稱本區及鄰近行政區所圍之區域。赤崁樓、延平郡王祠、台南孔廟等知名景點都在此。