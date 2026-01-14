中評專論：美方透過黃國昌爆料是有多不滿？

民眾黨14日上午召開訪美團記者會，左起候任“立委”王安祥、黨主席黃國昌與黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月15日電（評論員 林淑玲）台灣民眾黨主席黃國昌閃電式訪美，在華府停留不到24小時，14日上午返台後開記者會讓媒體問到飽。美方對台訊息向來由執政黨壟斷，從黃國昌曝光的內容，及美方邀訪安排，大致可看到華府對民進黨政府處理軍購案的操作、執政手法相當不滿意。



黃國昌1月12日清晨5時40分在華府落地，進行一整天拜會，當天晚上隨即搭機返台。美方有什麼大事要請黃國昌到華府跑這麼一趟，讓人好奇，從昨天的記者會，多少可看出端倪。



昨天上午這場記者會，黃國昌爆了不少料，與他行前所說“聚焦關稅與軍購，從美方得到直接、可信賴的資訊”相當吻合。



過去這段時間，民進黨政府不肯多加說明對美關稅談判、軍購，藍白砲轟新台幣1.25兆軍購預算竟衹有幾張A4紙報告，八度封殺付委審查。民進黨政府不能對在野黨說的，美國卻把黃國昌請到華府講明白，這就意味著，美國對賴政府推軍購案的手法很有意見。



美方急著要台灣軍購案過關，美國在台協會（AIT）台北辦事處不斷與藍白溝通，但綠營態度始終沒變，給的資訊很少，又要抹紅在野黨，藍白吞不下這口氣，更不能被說成被AIT摸頭，就一次又一次的擋。



美方焦急無計可施，黃國昌就被請到華府。他在華府待一天，馬不停蹄的拜會白宮國安會、國務院、貿易代表署、AIT總部、國防相關部門，能有這麼有效率的安排，可見美國重視此案的程度，準備多時。



更值得注意的是，美方邀黃國昌去瞭解關稅談判、軍購案，不僅不滿民進黨政府推動政策手法，不跟在野黨與民眾溝通，還透過黃國昌爆了許多料。