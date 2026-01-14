中評關注：黃國昌訪美揭軍購　再掀疑賴論

民眾黨主席黃國昌一行人訪美，AIT華盛頓總部執行理事藍鶯（左二）陪同。（台灣民眾黨提供資料照） 中評社台北1月14日電（記者 鄭羿菲）賴清德去年11月下旬宣布新台幣1.25兆元軍購特別條例後，雷打不動不向藍白說明資訊，卻屢催審法案。在台灣民眾黨主席黃國昌11日快閃直接向美方瞭解資訊，揭開“相當高比例非對美軍購”的潘朵拉盒子後，好巧不巧民進黨就安排“國防部”以秘密會議專案說明，啟人疑竇。黃國昌這趟訪美，正陸續引爆政壇效應，也隱隱透露美國對“賴政府”似有微詞。



黃國昌去年8月陸續計劃訪美，直到今年1月11日在美國在台協會（AIT）協助下率團快閃成行，背後的政治意涵恐是“美國看準民眾黨的關鍵角色”，畢竟現在的“立法院”生態，在藍白與綠高度對壘的情況下，只要白點頭，幾乎法案就會過，特別是美國在意的對台軍售案。



黃國昌此次訪美，先於中國國民黨主席鄭麗文，更與2024年上任至今仍無法過境美國的賴清德形成對比，且黃國昌已數度表達“競選2026新北市長”，美國對黃國昌的重視，頗有“鍍金加持”味道。特別是，黃國昌2月起請辭“立委”將失去“國會”保護傘，台北地檢署磨刀霍霍，美國此番對黃國昌的重視，恐怕也會讓民進黨政府多所考量。



賴清德去年11月下旬宣布1.25兆元軍購特別條例，至今已快滿2個月，強硬地拒絕向在野黨透露資訊，只以“2張紙、7個條文”就要“立法院”速審，遭藍白在“立法院”程序委員會八度封殺。美國緊急安排黃國昌一行人訪美，凸顯了對軍購特別條例“牛步”的不滿，要從“立法院”關鍵小黨的角色上瞭解說法、始末，隱隱約約透露出對“賴政府”頗有微詞、不信任。



黃國昌14日返台後立馬召開記者會，對外表達新台幣1.25兆元的軍購特別預算“相當高比例非對美軍購”，話裡話外暗示著這1.25兆元的軍購條例似乎藏有貓膩，讓外界不住懷疑究竟有什麼非對美採購的軍備是一般預算無法滿足，“賴政府”一定得靠特別預算補足的？黃國昌更點名對台造潛艦的不滿，美方給了黃國昌哪些資訊？讓人不住聯想，美國當年在陳水扁的“海角七億”中的角色。

