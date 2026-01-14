仉桂美：綠把兩岸交流都當壞事　大開倒車

前“監委”仉桂美接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）民進黨政府以大陸統戰滲透日益嚴重為由，主張修嚴《“國安法”》、《反滲透法》等相關法制。前“監察委員”、開南大學法律系兼任副教授仉桂美向中評社表示，民進黨已將進行兩岸交流的人一概視為在做壞事，但在“憲法”層次又動不了兩岸定位，只好透過行政權與下位階法律限縮人民基本權利，這樣的作法形同大開民主倒車。



仉桂美為政治大學政治學博士，曾任“中選會委員”、“監察委員”，也曾代表新黨參選“立法委員”、“國大代表”，現為開南大學法律系兼任副教授。



仉桂美接受中評社訪問時指出，從民進黨執政以來的作為可以清楚看出，兩岸交流的政策方向愈來愈緊縮，但問題在於，台灣處理兩岸事務本來就有一套清楚的法制脈絡。



她說，當年動員戡亂終止後，在兩岸同屬一中的背景下，通過《兩岸人民關係條例》，這部法律並非一般“立法院”過半數就可立的法律，而是來自“憲法”正式條文的明確授權，法律位階相當高。



仉桂美提到，近日民進黨有“立委”想要提出修正《兩岸人民關係條例》，後來又撤案，正顯示民進黨在兩岸問題上已經亂了步驟。她說，民進黨對於“憲法”與兩岸定位的態度，長期以來都很清楚，就是覺得《兩岸人民關係條例》讓他們綁手綁腳，原因在於，該條例的母法是“憲法”授權，兩岸定位必須先回到“憲法”，再來是《兩岸人民關係條例》，其他法律如《“國安法”》，本質上是針對“國家安全”，並不是用來處理兩岸關係。



仉桂美強調，“憲法”增修條文前言中，清楚載明“因應國家統一前之需要”，並授權以法律來規範兩岸關係，民進黨動不了這些“憲法”層次，因為席次不足以跨過“修憲”門檻，只好從下位階法律甚至行政命令想辦法“解套”，但這在法制上本來就行不通。



她指出，法律之間不能彼此扞格，否則整個社會的法秩序就會亂掉。《兩岸人民關係條例》既然是母法，就不能一邊存在，一邊又用其他法律或行政命令去推翻它的基本精神。更嚴重的是，民進黨近年大量使用行政命令處理兩岸事務，卻忽略了涉及人身自由、遷徙自由等基本權利，依法必須由法律來規範，而非行政權事前限縮。