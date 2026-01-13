林碩彥：台積電赴美投資明顯受政治因素影響

曾在竹科擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月15日電（記者 盧誠輝）《紐約時報》報導台美關稅談判已經大致談妥，台對美關稅15%，但台積電得再赴美設5座廠擴大投資。曾在竹科擔任工程師長達15年的台灣民眾黨新竹縣議員林碩彥接受中評社訪問表示，台積電赴美擴大投資是受到政治因素影響，但這都只是一時的，因為所有的商業模式最終還是會回歸到市場機制。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，現為民眾黨在新竹縣唯一的一席議員。



林碩彥分析，台積電在台灣生產晶片的毛利率高達約60%，但根據外媒報導，美國廠的毛利率卻只剩下8%，但為何台積電還要去美國設廠？很明顯就是受到政治因素的影響，但這些都只是一時的，只要台積電能確保技術不要外流，就算赴美設再多廠，對台積電來說都只是小事而已。



他強調，設廠跟量產是兩回事，對台積電來說，在美國設廠後能不能真的量產又是另外一回事。若最後美國廠的晶片價格高又品質差，他相信不可能會有客戶願意買單，所以不管美國總統特朗普是逼迫台積電或美國客戶必須要買單，他相信大家都只是做做樣子而已，等到特朗普卸任後，一切就又會回歸市場機制變成正常的商業模式。



林碩彥提到，會影響晶片毛利率最重要的兩個關鍵因素是Throughput（月產量）和Cycle Time（生產週期），如果台積電美國廠無法像台灣廠一樣日夜生產的話，生產線一旦停工，成本自然就會增加，若美國廠為了要衝高產值，就必須要蓋更多的廠，例如相同的產值，在台灣只要2個廠就夠了，但在美國卻要4個廠才做得到，那毛利率當然就會變低。

