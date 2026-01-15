打臉黃國昌？AIT歡迎1.25兆元防務預算

AIT處長谷立言去年11月26日在臉書發文，針對1.25兆“國防”特別預算表達支持態度。（照片：AIT臉書） 中評社台北1月15日電／台灣民眾黨主席黃國昌率團訪美返台後，14日舉行記者會說明出訪成果，強調此行讓他反對“行政院”版新台幣1.25兆“國防”特別預算的決心更強烈，民眾黨也將於下周提出自己的條例。對此，美國在台協會(AIT)發言人14日表示，循例不評論不公開會談，但強調美國強力支持台灣強化防衛能力及嚇阻力。



AIT發言人表示，如同AIT處長谷立言去年11月26日於社群媒體所述，“AIT對賴清德所提出的新台幣1兆2500億元‘國防’特別預算表示歡迎”。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與“台灣關係法”以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。



AIT發言人表示，AIT持續與台灣跨政治光譜的領袖，就台美夥伴關係進行交流，循例不會評論不公開會談，但已清楚且一貫地表明，美國強力支持台灣就強化防衛能力與嚇阻力的努力。



根據AIT去年11月26日的臉書貼文，谷立言表示，賴清德宣布新台幣1兆2500億元的“國防”特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在“國防”領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與“台灣關係法”以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。