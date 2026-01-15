若陳亭妃輸掉台南綠初選？郭正亮預言後果

參加民進黨台南市長初選的陳亭妃（左）與林俊憲，在2025年提名政見會上都強調團結。（民進黨提供資料照） 中評社台北1月15日電／民進黨近日進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長初選，其中高雄、嘉義的結果在13日和14日出爐，分別由“立委”賴瑞隆和蔡易餘勝出。台南市結果則將在今日上午出爐。對此，前“立委”郭正亮分析，台南陳亭妃的實力比高雄賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先同黨台南“立委”林俊憲兩位數。如果陳亭妃在初選輸了，在2026縣市長選舉，陳的鐵票支持者可能不會去投票。



民進黨台南市長初選民調壓軸登場，陳亭妃、林俊憲“妃憲之爭”結果將在15日揭曉。外界高度關注結果不論誰出線，黨內能否弭平裂痕，成功整合。陳亭妃昨日被問到初選民調出爐，不管結果如何會如何因應？她回應，“我對自己很有信心，非常有信心”。



郭正亮14日在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，陳亭妃進入政壇很久，給人擔任“立委”很久的感覺。她的實力比賴瑞隆更強，支持者比較鐵，且支持度一路領先林俊憲兩位數，如果陳在初選輸了，她的一些支持者可能會不投票。



節目主持人詢問，如果陳亭妃的支持者不投票，中國國民黨台南市長參選人謝龍介有辦法拉過來嗎？郭正亮回應，謝的能量比國民黨高雄市長參選人柯志恩大得多，且謝與陳在議會鬥爭也合作過，彼此是認識的，謝龍介知道誰有票。此外，民進黨先前曾一次開除多位支持陳亭妃的台南市議員的黨籍，而這些議員依然連任。