羅智強：賴無法過境美本土　台美關係最好？

國民黨團書記長羅智強接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）《華爾街日報》14日引述知情人士消息報導，賴清德有意出席27日舉行的洪都拉斯新任總統阿斯夫拉就職典禮，是否能過境美國本土受到關注。對此，中國國民黨“立法院”黨團書記長羅智強今天表示，賴已上任快兩年，現在才傳出有希望過境美國本土，雖然慢了點總比沒有好，但綠還敢說台美關係最好嗎？



賴清德在2024年11月首次出訪馬紹爾群島、吐瓦魯和帛琉等南太平洋“友邦”國家，途中過境美國夏威夷、關島；此外，傳出賴清德原訂去年8月訪問拉丁美洲，途中過境紐約，但特朗普政府因大陸抗議而拒絕讓賴過境，出訪計劃因此取消，這次賴是否能過境美國本土，備受矚目。



對此訊息，府方昨天表示報導純屬臆測，有出訪計劃會對外公布。



羅智強今天在“立法院”受訪時表示，歷來民選“總統”在當選三個月到半年之間就會過境美國本土，賴清德已上任快兩年了，現在才傳出有希望過境美國本土。



羅智強說，為什麼其他“總統”都把當選後過境美國本土視為一個非常重要的外交指標，就是因為這可以在美國本土，除了直接跟美方的人士有些非正式的聯繫外，同時也是一個台美關係穩定的象徵。



羅智強提到，所以包括陳水扁、馬英九和蔡英文，都在當選後3到6個月內就會過境美國本土，但賴清德到現在上任近兩年還沒法過境美國本土，他不知道所謂民進黨宣稱台美關係最好，是好在什麼地方了？