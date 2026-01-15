賣菸酒的改賣槍彈　藍委爆料台軍方標案疑雲

台軍方標案作業，藍委馬文君在臉書發文提出質疑。（照：馬文君臉書） 中評社台北1月15日電／台灣軍方招標作業爭議再添一樁，中國國民黨籍“立委”馬文君今日爆料，一家先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且從未投標過任何政府標案的公司，卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業後，就拿下軍備局一筆9公厘手槍彈、新台幣4550萬元的標案。



馬文君15日在臉書發文指出，這家台灣禾亞國際有限公司登記在台中市北屯區的地址，是一戶有庭院的透天宅，一間深藏不露的大軍火商，成立於2010年，資本額500萬元，先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據“經濟部”商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今，未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。



馬文君表示，關於這起子彈採購案，軍備局已在去年底決標，對外採購5.56公厘步槍鋼心彈、5.56公厘步槍空包彈、7.62公厘機槍空包彈、9公厘手槍彈等彈藥。



馬文君指出，我們軍備局兵工廠有子彈的產能量能、價格也便宜，卻要外包採購，結果剛好就由沒軍工背景、半年前才變更營業項目的台灣禾亞公司得標，一切的不合理又變得合理。



馬文君說，這彷彿是去年“RDX海掃更”炸藥案翻版，台南福麥裝修公司沒軍事背景、沒處理經驗，就拿下具高度機敏的炸藥原料案，同時另個共通點，RDX原料與子彈，都是國軍原本能生產、產線產量充足的軍品，但卻在近期突然不做，改外包採購，恰巧就有幾間公司知道門路，在短時間變更營業項目，投標、得標。



馬文君質疑，這個狀況一而再，再而三發生，也不知道是超思第二，還是第三，不知道有多少藏鏡人躲在這些公司背後，透過關係專吃這些標案，大賺“國防”預算。我也請“國防部”不要再自欺欺人，徹底調查、提出說法。