張其祿：賴拒分享權力　台灣恐成民選獨裁

中山大學特聘教授張其祿。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電(記者 俞敦平)中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今日召開第二場全院委員會公聽會。在專家學者綜合回覆階段中，台灣民眾黨“立法院”黨團推派專家學者代表中山大學特聘教授、前民眾黨“立委”張其祿出席發言時指出，彈劾案的核心意義不在於成案與否，而是揭露台灣在“雙少數政府”下“憲政”體制的全面失靈。



張其祿警告，當行政體系長期採取不副署、不公布、不執行的對抗手段，既有的覆議、“釋憲”或“倒閣”機制皆已無法發揮制衡功能。他憂心若少數政府持續拒絕權力分享，台灣恐退化為“民選獨裁”，此次彈劾案應視為對社會發出的“憲政”危機警訊。



張其祿首先強調，外界若將焦點僅停留在政治人物去留，將錯失檢討制度的機會。他指出，彈劾案的導火線並非單一政策爭議，而是行政權長期採取高度對抗操作，導致“立法院”依法通過的法案與預算無法落實，原本的權力制衡機制形同停擺。



面對此困局，張其祿分析，在現行政治結構下，覆議案無法改變“國會”多數意志，“釋憲”則因大法官人數不足及提名爭議而削弱正當性；即便是發動不信任案“倒閣”，“總統”仍可不經“立法院”同意再次任命同一人選，導致“行政院長”有責無權、“總統有權無責”的“憲政”失衡持續存在。