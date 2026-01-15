游淑慧：賴清德與陳亭妃積怨太久　不易整合

國民黨籍台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／民進黨初選如火如荼，台南市長民調結果將在15日上午出爐，參選人民進黨“立委”陳亭妃14日喊話大家好好睡一覺，等待中央黨部開封民調資料。中國國民黨籍台北市議員游淑慧指出，民進黨中央大不了再對民調“出手”。但在台南賴清德與陳亭妃恩怨積累太久，不像高雄初選整合容易，狀況恐怕不會那麼平和。



游淑慧14日在《大新聞大爆卦》節目表示，台南的狀況又跟高雄不一樣。高雄整合容易，但台南整合就沒有這麼容易，賴清德與陳亭妃不合，在台南民眾印象中根深蒂固，恩怨太久。為什麼賴清德敢用司法對高雄市綠委林岱樺出手，可是不敢對陳亭妃出手？“知根知底！你要用司法整我，你以為我不知道？你弄我，我就弄你”！“你以為我不知道林俊憲幹了什麼事嗎？大家一鍋翻嗎”？所以在台南就是不敢弄陳亭妃，只好讓她好好選。



“大不了，最後在民調再來出手！那就看妳認不認”？游淑慧認為，所以台南的狀況，不會那麼平和！說讓陳亭妃再等八年？一個女生沒有那麼多八年可以等！那為什麼不叫林俊憲再等八年？陳亭妃也可以說，林俊憲是“親生的”，讓林俊憲去當部長、她當市長。林俊憲初選沒過，可以入閣。陳亭妃初選沒過，賴清德會讓她入閣嗎？