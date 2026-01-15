總預算對決　鈕則勳提醒藍白別中連環計

針對2026年度政府總預算案卡關，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳表示，藍軍得另闢戰場突圍。（照片：鈕則勳臉書） 中評社台北1月15日電／2026年度政府總預算案持續卡關，身兼民進黨主席的賴清德14日再次嚴正呼籲在野儘速完成排案審議，並通過預算。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳14日在臉書發文分析，藍軍本來想藉先放行民生預算進行審議，來為總預算的僵局做解套，綠軍似乎已經算到藍軍的盤算，馬上回擊批在野、“不要挑三揀四”，感覺綠軍針對在野卡住總預算審議已經建構了一系列戰術上的“連環計”。



鈕則勳表示，賴清德在民進黨中執會上，先是強調台灣出口表現與股市創新高來突顯政績，後又開始猛批在野卡住政府總預算，就如他先前曾提過，綠營針對總預算卡關，在戰術上進行了調整，先以民生議題，如TPASS可能斷炊來訴求民意給在野壓力，而後在野擬提案欲先放行TPASS生育、河川整治等民生預算，綠營反而會認為在野黨怕了，“連環計”奏效，當然更得理不饒人進行一系列有計劃的猛攻。



鈕則勳認為，特別是在在野論述“不放行違法預算”的主軸對抗綠軍連環計，已顯得勢孤力單的當下，在野另闢戰場突圍已成當務之急。



鈕則勳並提出4點建議：



第一，台北市長蔣萬安的免費營養午餐讓綠營縣市也呼應的這個例子，就是另闢戰場有效的操作方法，黨中央也可尋著這個模式深刻切入民生議題，或是和縣市長主導的民生議題做強化呼應。



第二，即便綠營不贊同藍營民生議題預算放行先審，藍營也應該要在論述上或適法性上找出民生預算可以先審、應該先審的合理性與正當性，和綠營的“自助餐、挑三揀四”的論述做PK，直接訴求民眾。