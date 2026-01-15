台美關稅協議將定！鄭麗君昨晚緊急率團赴美

“行政院副院長”鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／“行政院”台美經貿工作小組今日表示，由“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表所率領的談判團隊，於14日晚間出發赴美，將與美方進行第六輪實體磋商。此行有四項談判目標：第一，對等關稅再調降且不疊加MFN；第二，232條款半導體、半導體衍生品及其他項目關稅最優惠待遇；第三，以“台灣模式”打入美國供應鏈，延伸及擴展台灣科技產業實力，並請美方提供台灣業者有利的投資環境；第四，促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈戰略夥伴關係。



彭博報導，台灣高層官員正前來華盛頓推進長期停滯的協議，如果達成，將降低美國對台關稅，並擴大對美投資。另有兩名知情人士表示，相關公告可能在月底前發布。“行政院”台美經貿工作小組隨即在今日上午透過新聞稿證實，“行政院副院長”鄭麗君、“行政院”經貿談判辦公室楊珍妮總談判代表再度率領談判團隊與美方進行第六輪實體磋商。



紐約時報12日才報導，台美接近達成貿易協議，美國對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠。



台美經貿工作小組表示，本次磋商後台美雙方預計將對外宣布達成共識之內容；後續台方將另擇期與美國貿易代表署就台美貿易協議進行文件簽署，並於未來依法定程序將完整協議文本送交“國會”審議。



台美經貿工作小組也說，針對美國白宮於美國時間1月14日所公布之半導體關稅政策，台灣先前與美方針對232條款半導體及其衍生品關稅優惠待遇已進行多次討論並獲致共識，將在本次磋商會議中與美方進行確認後對外說明。