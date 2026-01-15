雞同鴨講？彈劾公聽會綠營再強調回歸“倒閣”

成功大學副教授陳怡凱。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電(記者 俞敦平)“立法院”全院委員會今日舉行“對總統提出彈劾案”第二場公聽會。民進黨“立法院”黨團推薦的成功大學副教授陳怡凱與律師林俊宏指出，“行政院長”拒絕副署屬其獨立“憲法”職權，“總統”因無副署而未公布法律，並無“違憲”問題。兩人一致強調，目前政局本質為行政與立法權的僵局，“憲法”設計的正規解決途徑應是“國會”發動“倒閣”並解散“國會”，訴諸最新民意，而非透過彈劾程序追究屬於政治層次的責任，批評提案方誤用“憲法”工具，耗費“國家”資源。



“立法院”全院委員會15日舉行“對“總統”提出彈劾案”公聽會（第2場）。



陳怡凱表示，彈劾理由指控“總統”違反“憲法”第37條，但該條文明定法律須經“行政院長”副署，既然院長選擇拒絕副署，“總統”本就無從公布法律，自然無“違憲”之虞。他引用大法官釋字520號解釋分析，副署制度的設計並非僅為制衡“總統”，更是行政權對“國會”的制衡；當覆議案遭“立法院”維持原決議時，“行政院長”若認為法案“違憲”，依學界通說及“憲政”原理，雖條文有“應接受”字樣，但實務上隱含“倒閣”意涵，即“行政院長”不願接受時應面臨去職，或由“國會”發動不信任案，而非強迫行政機關照單全收。



陳怡凱進一步指出，現行“憲法”增修條文保留了不信任投票機制，顯示當行政與立法對重大法案意志不一致時，解決僵局的鑰匙在“國會”手中。若“國會”不願發動“倒閣”，就應尋求政治妥協或聲請“憲法”法庭裁判。他強調，參照德國學說，“行政院長”與“總統”均有權對法案進行合憲性審查，在認定有明顯重大“違憲”時拒絕副署或公布，這是“憲法”機關的固有職權，不該被視為僭越大法官職權。