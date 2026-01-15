張亞中：賴不是日月神教教主　不能為所欲為

孫文學校總校長張亞中。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第二場全院委員會公聽會。國民黨推派的專家學者代表、孫文學校總校長張亞中表示，賴清德不但拒絕“國會”制衡，甚至把“憲法”視為可隨意任意揉捏的麵糰，權力操作的工具，把支持者視為動員資源，把異議者視為必須清除的對象。



張亞中說，現在出路衹有兩條，一是賴清德自我節制，回歸“憲政”正軌，這取決於賴的一念之間；二，是人民與在野力量的集體覺醒，以行動守住“憲法”，如果人民選擇冷漠、犬儒、事不關己，那麼最終的結果衹有一個，獨裁者得逞，“憲法”崩解，台灣的民主名存實亡。



張亞中說，“總統”必須依憲行政，而不是用個人的政治意志取代“憲法”。賴清德是人民選出的最大公僕，不是皇帝，也不是可以為所欲為的統治者，應遵守的是“憲法”，而不是“葵花寶典”，賴是人民的公僕，而不是日月神教的教主“任我行”。



依照程序，“立法院”14、15日召開公聽會，1月21日、1月22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明並接受“立委”詢問，若未列席則自行發言。4月27日則將舉辦聽證會、5月13日、5月14日二次邀請賴清德說明並接受詢問，5月19日進行彈劾投票。

