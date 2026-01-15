吳思瑤：AIT挺賴兆元防務預算

綠委吳思瑤接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）民進黨政策會執行長、“立委”吳思瑤今日受訪時，針對台灣民眾黨主席黃國昌訪美後的防務論述發表看法。她指出，黃國昌宣稱“國防”預算僅新台幣3000億，隨即遭美國在台協會（AIT）發文支持“賴政府”提出的新台幣1.25兆軍購預算“打臉”。吳思瑤批評，黃國昌在台灣言而無信，如今更將謊言帶上國際舞台，企圖拿美國當墊背，卻反而踩到美方底線。她呼籲在野黨勿再阻擋“行政院”版軍購條例，應回歸常規審查，而非另起爐灶自提恐“違憲”的法案版本。



民眾黨主席黃國昌日前展開快閃訪美行程，針對防務預算議題與美方人士交流。黃國昌在返台前後多次質疑“行政院”編列的防務預算內容不透明，並聲稱此次軍購預算規模僅約3000億元。然而，AIT隨即在社群平台發文，明確表達支持賴清德提出的1.25兆元防務預算規劃，強調美台安全合作的重要性。



對此，吳思瑤表示，黃國昌此趟美國行雖然來去匆匆，但美方透過AIT的正式聲明，已經給予最直接的回應。針對黃國昌指稱的預算數字，AIT明確表態支持1.25兆元的台美合作軍購條例及預算。吳思瑤形容，AIT的作為與聲明，無疑是重重地打了黃國昌一記耳光，直接否定了其引用的數據與論述。她認為，黃國昌在台灣內部的政治操作社會或許還能包容，但這次將歪曲事實的手法搬到國際外交場域，甚至試圖拿美國作為替自己背書的墊背，顯然已經踩到了美方的紅線。

