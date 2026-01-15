民眾黨訪美後自提軍購條例　藍：在野合作

國民黨14日發文指出，在野協力合作，充分對外溝通，勿讓民進黨“軍購空白支票”勒索全民。（中國國民黨KMT臉書） 中評社台北1月15日電／藍白多次聯手封殺今年度總預算與新台幣1.25兆元“國防”特別條例。台灣民眾黨主席黃國昌昨日訪美返台後召開記者會表示，打算提出民眾黨版“國防”特別預算草案，外界解讀軍購立場轉向。中國國民黨14日表示，在野協力合作，充分對外溝通，勿讓民進黨“軍購空白支票”勒索全民。



中國國民黨14日在臉書發文指出，民眾黨主席黃國昌率領的訪美團已返台，對於在野黨本次受邀出訪，國民黨表示樂見。相信透過各項議題交換意見，美方會更理解在野黨的立場。特別在軍購議題上，民進黨政府提出的特別條例“空白支票”與美國提出的實際數額有巨大的落差。



國民黨說明，因此在野黨堅持嚴審把關，並要求賴清德接受“國情報告”與質詢，相信充分的對話更能釐清事實。在“立法院”，藍白兩黨依然會繼續合作，雙方黨團保持密切對話，面對民進黨情緒勒索的無理攻勢，不會輕言退讓，勢必堅守監督的職責。



國民黨強調，國民黨對美既定的政策和立場沒有改變，對話管道依舊暢通，各項國政議題也能隨時交換意見。未來相關的出訪行程，將照既定的安排與節奏進行。