駁出賣台積電　綠委：是產業布局非政治操作

綠委吳思瑤受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）針對《紐約時報》報導美台將達成貿易協議，美方擬將對台關稅降至15%，交換條件是台積電須在美增設五座晶圓廠一事，民進黨政策會執行長、綠委吳思瑤今日受訪時並未否認談判方向。她證實，“行政院副院長”鄭麗君與經貿談判總代表楊珍妮正全力爭取“對等關稅調降”，15%確實是正面的期待目標。對於在野黨抨擊此協議形同“把台積電賣掉”變“美積電”，吳思瑤嚴正駁斥，強調台積電全球佈局是依據客戶需求的商業決策，政府的戰略是組成“台灣隊”打世界盃，呼籲外界勿將產業佈局扭曲為政治籌碼。



據《紐約時報》本週披露，特朗普政府正與台灣接近達成一項協議，同意給予台灣“關稅優惠待遇”，將稅率降至與日韓同級的15%，但條件是台積電必須承諾在美擴大投資，預計將新增至少五座先進晶圓廠。此消息引發台灣內部震盪，國民黨“立委”羅智強等人痛批政府為了關稅優惠，不惜讓台積電技術與人才外流，質疑是“割肉餵鷹”、讓台積電徹底變成“美積電”。



面對“以廠換稅”的質疑，吳思瑤表示，行政團隊與談判代表目前的努力方向非常明確，就是爭取對台灣產業最有利的條件。她列舉談判桌上的三大核心目標：首先是爭取“對等關稅”調降，對於外傳的15%稅率，她抱持正面期待；其次是確保稅制“不疊加”，避免企業被重復課稅；最後則是爭取鋼鋁等產品的“232條款”最優惠待遇。她強調，這些都是既定的努力方向，目前正朝向拍板定案的最終作業邁進，希望能傳回好消息。