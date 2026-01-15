董智森：陳亭妃若被弄掉　賴在黨內東方不敗

董智森。（中評社 資料照） 中評社台北1月15日電／民進黨台南市長初選民調14日晚間舉行，由於高雄市長初選由新潮流綠委賴瑞隆勝出，外界關注台南是否再被新潮流綠委林俊憲拿下。媒體人董智森14日在政論節目表示，身兼民進黨主席的賴清德為了2028勝選意志，不能讓非新潮流的人選九合一，如果能弄掉“立委”陳亭妃，在黨內就是東方不敗。



董智森14日在政論節目《新聞大白話》表示，賴清德在九合一選舉做了很多布局，非新潮流不行，賴瑞隆就是這樣的情況下起來的。因為邱議瑩就是英系，也是陳其邁權力所要交棒的，棒子前天都交了，只是沒有交好。還有蘇貞昌站台、陳水扁加持，這個很可怕！會影響到賴清德的2028，所以賴都要用自己人，最近用徵召的方式徵召了多少人？宜蘭林國漳、基隆童子瑋，還有新竹找去南投選的溫世政。



董智森提到，何欣純早早就提名了；陳素月更不用講，彰化4席“立委”，有2席是“正國會”！賴不要，他要另外一席新潮流的。所以可以看到，賴清德其實是很有危機感的，這個危機感在這兩天看得很清楚，府發布蘇嘉全當海基會董事長，把地位很高的吳豐山幹掉，因為要拉攏謝長廷，叫謝長廷去接蘇嘉全原來的台日關係協會會長，讓謝長廷能代表他的派系。



董智森強調，所有東西都是賴清德為了自己2028年勝選的意志，在操弄這些人，“那當然今天晚上就很重要了，如果陳亭妃又被他在黨內這邊幹掉的話，那賴清德在黨內，就是一個東方不敗了！”



董智森說，所以對賴清德來講，今年的九合一選舉非常重要，不能讓非新潮流的人代表民進黨去選。