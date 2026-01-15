楊瓊瓔為台中產業發聲　促儘速公開關稅結果

楊瓊瓔出席台中市大甲幼獅工業區廠商協進會第9屆、第10屆理事長交接典禮。（好“立委”楊瓊瓔臉書） 中評社台北1月15日電／爭取中國國國民黨台中市長提名的藍委楊瓊瓔14日要求台官方，應該儘快公布美國關稅談判結果！面對挑戰，她會與產業界站在一起，用最務實的態度，守護台中的經濟命脈！要用故事感動世界，讓產業飛得更高，用經濟實力證明台中。



楊瓊瓔14日在臉書發文，她參加大甲幼獅工業區廠商協進會第9屆、第10屆理事長交接典禮，她感受到大家對近期國際局勢的焦慮，特別是媒體上對於美國關稅議題傳得沸沸揚揚，搞得人心惶惶。她長期在“立法院”經濟委員會打拚，最清楚產業界要的是什麼。



楊瓊瓔強烈要求“中央政府”應該儘快公布對美關稅談判結果！衹有政府正式公告的數字與政策，才是最精準、最可信的依據。請政府不要再沈默，把確定的遊戲規則講清楚，讓人民安心、讓產業放心，才能穩住步伐，強化自身的競爭力。



除了要求“中央”給答案，楊瓊瓔承諾在地方層級做好基本功，給產業穩定的水電、充裕的用地，以及一個能幫大家解決問題的市府團隊。“我們要做的，是讓企業能心無旁騖地衝刺，讓政府成為你們最強的後盾”。



同日，楊瓊瓔在台中市產業故事館發展協會理事長交接時承諾，“全球產業故事展覽交流大會”第一場一定要在台中舉辦！因為台中有最深厚的產業底蘊！要帶動“會展經濟”，由政府搭台、產業唱戲，將在地的觀光工廠與故事館轉化為國際品牌，讓全世界的買家都看見台中！



楊瓊瓔強調，面對挑戰，她準備好了！會與產業界站在一起，用最務實的態度，守護台中的經濟命脈！要用故事感動世界，讓產業飛得更高，用經濟實力證明台中！