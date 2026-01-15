林右昌愛將　前海科館長陳素芬涉圖利遭聲押

海科館前館長陳素芬。（基隆市府提供資料照） 中評社台北1月15日電／前海洋科技博物館館長陳素芬任內涉嫌任用二親等姻親、陳夫的姊姊（大姑）廖姓女子，在海科館擔任臨時人員。基隆地檢署14日發動搜索、調卷，偵訊陳和廖女後，今依違反貪污治罪條例圖利等罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，向基隆地方法院聲押禁見。



陳素芬在前民進黨秘書長林右昌基隆市長任內被任命為市府教育處長，2019出任海科館長，從11職等升為13職等，被基隆地方視為林右昌人馬。



陳素芬前年遭指控職場霸凌，被“教育部”調職記過，“監察院”去年通過“監察委員”浦忠成、張菊芳提出的彈劾案，調查內容指陳素芬不只職場霸凌，還違法進用二親等姻親，違失情節重大，有懲戒必要，全案移送懲戒法院審理。



基隆地檢署表示，陳素芬2019年4月起擔任海科館館長，2021年9月間進用丈夫的廖姓姊姊，擔任海科館臨時人員。全案已由懲戒法院審理中，但因相關案情仍涉有刑事不法，昨天指揮“法務部”廉政署至陳女、廖女及證人住處共3處地點搜索。



檢方昨天訊問陳素芬和廖女，另約談8名證人。檢察官訊問後，認定陳素芬和廖女共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今日凌晨向基隆地方法院聲請羈押並禁見。



