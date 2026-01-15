陳昭姿批賴清德如袁世凱復辟　台灣民主消失

民眾黨委員陳昭姿。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）“立法院”全院委員會15日舉行“對“總統”提出彈劾案”第二場公聽會，台灣民眾黨“立法院”黨團推派審查小組委員陳昭姿於會中指出賴清德拒絕公布《財政收支劃分法》修正案，並默許“行政院長”以“不副署”方式技術性阻擋法律生效，是首創“憲政”惡例。陳昭姿強調，“違憲”與否應由“憲法”法庭裁判，非賴清德或“行政院長”說了算；她更以“袁世凱復辟”形容賴清德架空“立法院”、僭越司法，並質疑民進黨已背棄昔日追求的言論自由精神，痛批賴清德“再大也大不過“憲法”。



“立法院”全院委員會15日舉行“對“總統”提出彈劾案”公聽會（第2場）。



陳昭姿指出，當執政黨成為“立法院”少數時，賴清德選擇的是對抗而非溝通。她提到，在《財劃法》三讀通過且“行政院”覆議失敗後，賴清德未履行“憲法”義務，反而召集執政黨“立委”在黨中央召開便當會，密謀討論以不副署或不執行的方式應對。她認為，副署制度設計原意是“行政院”對“立法院”負責的機制，絕非用來否決“立法院”三讀法律的手段；若“行政院長”可恣意以不副署讓法律消失，台灣將不再是法治，而是因人設事的人治。



針對行政部門多次宣稱“立法院”通過法案“違憲”，陳昭姿反駁，法律是否“違憲”應由“憲法”法庭做最終判斷，而非由賴清德或“行政院長”單方面認定。她批評賴清德企圖削弱立法權並踐踏司法獨立，將大法官的“憲政”裁判權據為己有。對於近期“憲法”法庭停擺爭議，陳昭姿形容這如同“先把鑰匙丟掉，再說打不開門，必須破門而入”，認為法庭無法運作是因賴清德提名人選未獲“立法院”同意所致，賴清德不能以此作為拒絕履行法律的借口。

