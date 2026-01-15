史丹佛大學設施明德專檔　成立茶會政要雲集

施明德遺孀施陳嘉君與史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭簽署合作書。（中評社 黃偕華攝） 中評社台北1月15日電（記者 黃偕華）美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館“施明德先生專檔”15日上午舉行成立茶會，施明德“老戰友”、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘提早半個小時到場，在施明德親筆信前駐留良久，會場內也陳列施人生中重大事件的檔案照片。新任海基會董事長蘇嘉全也現身會場。



這場活動是由史丹佛大學胡佛研究所檔案館及施明德文化基金會共同舉辦。致詞貴賓包含史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭、施明德夫人暨施明德文化基金會董事長施陳嘉君、中國國民黨籍“立法院院長”韓國瑜、柯建銘、前美國在台協會（AIT）處長司徒文。



茶會開始先由師範大學音樂系教授葉樹涵進行小號獨奏，並播放施明德談論台灣民主的錄音檔。活動政要雲集，出席者包含富邦集團董事長蔡明忠、前海基會副董事長焦仁和、前台灣大學校長管中閔、合勤集團董事長朱順一、余紀忠文教基金會董事長余範英等人。



活動開始由施明德遺孀施陳嘉君與林孝廷簽約合作書，施陳嘉君致詞時施提到，現場展示了很多首次公開的史料，一封是施明德絕食的前夕，寫給蔣經國的親筆信函，還有遺書、絕食日記等等。



施明德（1941年—2024）曾任民進黨主席、“立委”。1979在“美麗島事件”任總指揮，曾三度以政治犯身分入獄，兩次被判處無期徒刑，累計坐牢時間近26年，有“台灣曼德拉”之稱。