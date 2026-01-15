田弘茂析今年關注兩問題　俄烏停火與伊朗

“國策研究院”董事長兼院長田弘茂致詞。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北1月15日電（記者 莊亦軒）“國策研究院”董事長兼院長田弘茂今日上午出席一場座談話致詞時表示，今年有兩個地方值得觀察，一是烏克蘭、俄羅斯之間能否達成停火協議。此處不僅事關烏俄，也牽動北約態度。二是中東地區的伊朗問題、巴勒斯坦問題。美國會如何行動，以色列會參加到什麼程度，都有待觀察。



“國策研究院”15日在張榮發基金會舉行“特朗普執政周年與2026國際政經局勢展望座談會”，出席者有“國策院”董事長兼院長田弘茂、“國策院”執行長王宏仁、“中研院”歐美所研究員林正義、淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳、中華經濟研究院WTO及RTA中心副研究員李淳、亞太和平研究基金會執行長董立文、前美國國防部官員胡振東、台灣師範大學東亞學系教授范世平、“國策研究院”副院長郭育仁。



田弘茂在開場致詞表示，年底之前烏克蘭與俄羅斯能否達成停火協議，值得觀察。因為這不只牽涉烏、俄雙方，也影響北約的態度。第二個值得關注的地方就是中東地區，有伊朗問題、巴勒斯坦問題。去年美國、以色列對這兩個地方都有進行軍事行動。



田弘茂表示，伊朗神學政體的支持度已經大幅度削弱，政府進入飄搖狀態，現在是靠將近20萬的革命衛隊在維持政權。伊朗的警察、國防軍沒有被完全信任。尤其中間又有許多同情老百姓的聲音。美國會如何去處理，以色列會參加到什麼程度，周邊傳統上與西方親善的阿拉伯國家態度為何。“我認為沒有那麼快，能把事情了結。”



田弘茂說，在巴勒斯坦地區，以色列為了要報復國民被綁架，哈馬斯的相關團體，例如：葉門的胡賽組織、敘利亞的真主黨，都被以色列全面性的打擊，最重要的是美國跟以色列有進行聯合軍事行動，摧毀伊朗核子設施。