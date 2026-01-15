彭錦鵬：賴是“違憲”慣犯　否定多數民意可恥

台大政治系副教授彭錦鵬。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第二場全院委員會公聽會。國民黨推派的專家學者代表、台大政治系副教授彭錦鵬表示，賴清德就是“違憲”慣犯，還主導大罷免，否定民主定期合法選舉的合法性，否定民意的多數，種種行為太可恥了，當然需要被彈劾。



依照程序，“立法院”14、15日召開公聽會，1月21日、1月22日召開全院委員會，邀請賴清德列席說明並接受“立委”詢問，若未列席則自行發言。4月27日則將舉辦聽證會、5月13日、5月14日二次邀請賴清德說明並接受詢問，5月19日進行彈劾投票。



今天公聽會出席的專家學者代表，國民黨推派張亞中（孫文學校總校長）、彭錦鵬（台大政治系副教授）、周威廷（前退警總會長）；民進黨推派陳怡凱（成功大學法律系副教授）、林俊宏（義謙法律事務所主持律師）；民眾黨推派前“立委”張其祿。



彭錦鵬在會中表示，他今天的發言是針對民進黨“立委”，原因是你們能正視一個“總統”光明正大，像無賴一樣“違憲”嗎？他說，“憲法”規定非常清楚，“行政院”對於“立法院”三讀的法案聲請覆議失敗，“總統”就衹有公布的責任。



彭錦鵬說，在這之前，賴清德應該要做的是爭取全民的同意，而壓迫國民黨跟民眾黨再次修改財政收支劃分法，在政治上衹有這樣能達到，否則照目前的作為就是“違憲”。



彭錦鵬強調，這“違憲”的現實就讓大家想起，賴清德現在正進入一個階段，就是不進市議會的2.0版（賴清德台南市長任內曾246天不進議會），而彈劾畢竟是“憲法”裡面終極的究責條款，要特別慎重，但賴是極為嚴重的“違憲”慣犯，受到彈劾就有必要。