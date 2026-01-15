綠委彈劾公聽會用閩南語飆粗話　嗆藍學者

綠委王義川。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨及民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第二場全院委員會公聽會。民進黨團推派審查小組委員王義川發言時全程使用閩南語，引發場下國民黨推派學者代表孫文學校總校長張亞中插話要求“講國語”，雙方爆發口角。王義川除捍衛語言權利，更針對稍早國民黨推派學者代表台大副教授彭錦鵬自稱是“憲法”增修條文設計者一事，痛批是“臭彈”、“聽你在把噗”，引發彭錦鵬不滿反擊，讓主席“立法院副院長”江啟臣必須維持秩序。



王義川發言後隨即以台語向主席及與會者問好，並點名讚賞民眾黨前“立委”、推派學者代表張其祿將焦點放在制度討論。然而，話鋒未落，台下的張亞中突然插話，大聲要求王義川“講國語好不好”。主持會議的副院長江啟臣見狀試圖緩頰，呼籲彼此尊重，但王義川隨即強硬回擊，質問張亞中“是什麼意思”，強調使用何種語言是他的權利，若聽不懂可以去找翻譯，甚至怒斥對方“莫名其妙”，不滿發言過程遭到干擾。



解決語言爭議後，王義川話鋒一轉，針對場上學者專家的言論進行檢視。他表示對於張其祿的制度討論表示認同，但話語中意有所指地提到有人在“臭彈”（吹牛）。王義川直指稍早有學者自稱設計了“憲法”條文，批評這種無法查證的說法根本是“聽你在把噗”，質疑條文並非該學者一人所設計，並在台上調侃這種說法是大話連篇。