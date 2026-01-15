解預算僵局　民眾黨提13項先審、與藍有共識

民眾黨團盤點13項新興計劃，擬提案優先付委審查。（照片：民眾黨團提供） 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）藍白認為“行政院長”卓榮泰未依法編列預算，八度封殺總預算案不排審，朝野在總預算案激烈對抗。台灣民眾黨籍“立委”張啟楷15日表示，民眾黨務實尋找方法，共盤點13項新興計劃，擬提案優先付委審查。民眾黨主席黃國昌說，這13項是民眾黨盤點，有與中國國民黨初步意見交換有共識，今天下午會再做最後確認。



台灣民眾黨“立法院”黨團15日召開“預算審議天經地義 台灣民意高度支持”民調記者會，黨團總召黃國昌、副總召張啟楷出席。



黃國昌表示，民眾黨團一再要求“賴政府”依法編列預算，但“行政院”卻未依賴清德公布的軍人待遇、警察退休金、消防人員退休金等編列預算，才會導致至今無法付委審查。



張啟楷說，民進黨一直攻擊“立法院”不審預算，若“行政院”真的認為新興計劃如此重要，更應依法補編預算、盡快送審，而不是不斷製造問題。民眾黨務實尋找方法，針對2000多億的新興計劃，當中與民生經濟、“國防”安全相關的13項，包括TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額、勞工保險生育給付差額補助、國家藥物韌性整備計劃、各縣市河川排水整治、高屏間東西向快速道路等，擬提案優先付委審查。



媒體問及，這13項優先通過的預算，是否與中國國民黨團討論過？何時提到“立法院”會？黃國昌指出，這13項是民眾黨團昨天盤點而出，有和國民黨初步意見交換，基本上取得共識，今天下午開會作最後確認，待雙方確認完後再報告提出時程。