遺孀哽咽追思　施明德致力研究兩岸和平

左起施明德女兒施笳、遺孀施陳嘉君。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）已故民進黨前主席施明德逝世2周年，15日在台北喜來登飯店舉行“史丹佛大學胡佛研究所檔案館×施明德文化基金會 施明德先生專檔”成立茶會暨合作簽署儀式，政商學界重量級人士齊聚追思。



施明德遺孀、施明德文化基金會董事長施陳嘉君哽咽致詞表示，施明德致力研究兩岸和平，研究過民進黨不用再宣布“台獨黨綱”，未來胡佛研究所典藏的“施明德先生專檔”將持續整理與數位化，並開放全球學術界申請研究使用，讓施明德的思想與歷史見證，成為台灣民主史中不可磨滅的一頁。施明德的生日與忌日是同一天，她要祝天上的施明德生日快樂。



美國史丹佛大學胡佛研究所檔案館設立“施明德先生專檔”，典藏其生前珍貴史料，包括“美麗島事件”時期的絕食日記、獄中手稿與原音錄影等文獻，象徵台灣民主運動的歷史進入國際學術典藏體系。



施明德家人與生前友人，包括中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、海基會董事長蘇嘉全、前AIT處長司徒文、史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭、前台灣大學校長管中閔、富邦集團董事長蔡明忠、合勤科技創辦人朱順一、前海基會副董事長焦仁和、前中華奧會主席蔡辰威、余紀忠基金會董事長余範英、施明德生前律師李念祖，以及施明德遺孀、施明德文化基金會董事長施陳嘉君、施明德之女施笳等共聚一堂。



活動開始時播放施明德在20年前“美麗島事件紀念日”呼籲兩岸和平的珍貴音檔，氣氛感人。