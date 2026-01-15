萬年總召將畢業　柯建銘：這屆做完要離開

民進黨“立院”黨團總召柯建銘。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 張穎齊）被稱“萬年總召”的民進黨“立法院”黨團總召柯建銘15日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館“施明德先生專檔”成立茶會時，突鬆口表示，“我當了25年總召，但這一屆做完，我也是要離開'立法院'。”



這是他首次以明確語氣確認，將在本屆任期結束後（2028年1月31日）正式告別“立法院”。



柯建銘自1993年首度當選“立委”以來，跨越7屆、歷經陳水扁、蔡英文、賴清德任期。他於民進黨歷次朝野對峙、“國會”改革與預算攻防中皆扮演關鍵角色，對黨團紀律與議事協調具有指標地位。



牙醫出身的柯建銘今日致詞時多次提到民進黨故主席施明德，語氣感性，他說“施明德是影響我一輩子最深遠的人，他不只是先知，更是實踐者。施主席最有名的是‘四不’,不變換理想、不變換價值、不變換原則、不背叛台灣。”他回憶道，施明德出獄時，全口假牙是他親自幫忙製作的，“那是我一生的榮幸。”



施明德2024年過世，享年83歲。



柯建銘說，施明德一生充滿傳奇與光榮，選擇在自己生日那天離開人世，“今天，我們是在為他慶生。”柯建銘感慨地表示，“施主席是我真正的老大”，自己能在政治路上與施明德、海基會董事長蘇嘉全、中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜等人同時見證“國會”全面改選的歷史時刻，是一生中最深刻的榮幸。