參選竹北市長？邱臣遠：擇日說明

新竹市副市長邱臣遠15日受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月15日電（記者 盧誠輝）台媒報導，台灣民眾黨籍新竹市副市長邱臣遠已決定參選新竹縣竹北市長。邱15日受訪不願正面回應，強調今天是市政行程，選舉和黨務工作不適合在這裡說明，擇日有適合場合再跟大家報告。



但邱臣遠也強調，新竹市跟新竹縣竹北市是共同生活圈，有非常多的公共議題都必須跨縣市去協調與克服，未來他也會在這些公共議題上面著力，來去做相關的關注。



竹北市有大量新竹科學園區就業人口居住，房價為新竹縣之冠，不但是新竹縣人口最多、人口密度最高的行政區，亦為台灣人口最多、人口密度最高的縣轄市。現任民進黨籍竹北市長鄭朝方爭取新竹縣長黨提名。



新竹市政府將在24日開始普發新台幣5千元現金給新竹市民，15日市府舉行“經濟加足馬力發放振興經濟消費金記者會”，包括新竹市長高虹安、副市長邱臣遠、秘書長張治祥、產發處長嚴翊琦、中國國民黨籍新竹市議員、黃美惠、黃文政、鍾淑英、蕭志潔、徐美惠、民進黨籍新竹市議員宋品瑩、無黨籍新竹市議員鄭慶欽等人都到場出席。



《NOWNEWS今日新聞》14日報導，邱臣遠近日已經決定征戰竹北市長，邱回應指出，民眾黨在竹北市有一定的支持度，黨中央和地方黨部都正在評估規劃當中，未來會配合相關安排，不排除任何可能。