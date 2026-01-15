藍白學者齊批賴清德有權無責　綠委先走了

在野黨團推薦的學者們回應綠營審查委員提問。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第二場全院委員會公聽會，在野黨團推薦的學者針對“憲政”體制與“總統”職權提出抨擊。中山大學特聘教授張其祿直指半“總統制”導致“總統”“有權無責”，警告執政黨若易地而處恐難接受現狀。孫文學校總校長張亞中則以“賴章魚”比喻賴清德鑽營法律漏洞，痛批現行體制助長民選獨裁。



儘管學者們回應綠營審查委員提問，但民進黨“立委”皆已提前離席。學者強調，彈劾案縱使難以通過，仍是揭露“違憲”事實的必要政治動作。



審查小組詢問結束後，程序上安排學者進行綜合答覆，但民進黨“立委”在自身發言結束後便全數離席，只剩下三位藍營審查委員在場聆聽。



曾任民眾黨“立法委員”的中山大學特聘教授張其祿首先發言，他表示台灣的半“總統制”先天不良、後天失調，“總統”握有實權卻無須負責，“行政院長”扛下無限責任卻無權力。他提醒執政黨，若角色互換，由國民黨或民眾黨執政並採取相同手段，民進黨勢必無法容忍。他認為問題核心在於將“總統制”與議會“內閣制”混用，建議參考法國雙首長制或聯合政府模式，否則誰奪得大位都可能走向獨裁。



孫文學校總校長張亞中則將彈劾案比喻為“照妖鏡”，雖然不是哪吒的三昧真火燒不到賴清德，但能照出其“違憲”事實。他以“賴章魚”形容賴清德，指其像章魚般多觸手、善纏繞，專門鑽營制度的灰暗縫隙。對於民進黨將責任推給“行政院長”卓榮泰，張亞中反駁“行政院長”僅是執行長，賴清德才是實際決策者。他更批評民進黨“立委”如同“鸚鵡”，只會重復黨中央的論述，缺乏獨立判斷能力。

