“國會”獨裁？綠學者舉波蘭　王鴻薇反駁

審查小組委員王鴻薇和成功大學副教授陳怡凱進行討論，但雙方似乎未能達成共識。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月15日電（記者 俞敦平）中國國民黨及台灣民眾黨“立法院”黨團去年底提案彈劾賴清德，“立法院”今天召開第二場全院委員會公聽會。民進黨“立法院”黨團推薦的成功大學副教授陳怡凱發言指出，“國會”利用多數優勢進行獨裁確有前例，並舉2015年波蘭“國會”修法干預“憲法”法院為例，強調多數決導致的極權是可能的。對此，審查小組委員王鴻薇隨即反駁，強調“立法院”無權提名或任命大法官，認為學者引用的波蘭案例完全不符合台灣現況，會後王鴻薇還特別起身去和陳怡凱繼續進行討論，但雙方似乎未能達成共識，王鴻薇則在短暫交談搖頭後轉身離開。



陳怡凱在綜合答覆時首先發言，針對王鴻薇委員先前質疑“在野黨獨裁”的可能性提出反證。陳怡凱指出，“國會”憑藉席次多數造成獨裁並非沒有先例，2015年波蘭“法律與正義黨”（PiS）取得國會多數後，便試圖修法干預波蘭憲法法院。即便憲法法院判決新法違憲，該黨仍宣告判決無效，並自行安排法官人選。此舉後續引發歐盟執委會調查，認定違反法治國原則，甚至遭歐洲人權法院宣告違反司法獨立，證明“國會”多數確實可能走向極權。

