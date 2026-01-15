謝龍介：對決陳亭妃胸有成竹　台南熱度加倍

藍委、國民黨台南市長參選人謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月15日電（記者 張嘉文）民進黨今天公布2026年台南市長初選民調結果，“立委”陳亭妃決戰賴系“立委”林俊憲，最後由陳勝出。中國國民黨提名的台南市長參選人、“立委”謝龍介對此受訪表示，要公開恭喜陳亭妃，將來11個月就打一場君子之爭。



談到綠營公布的初選民調中，陳亭妃、林俊憲對決謝龍介都有壓倒性優勢？謝龍介回應，台南的支持者都很清楚，2022年的台南市長選舉，他的民調支持度不到10%，結果開出來的票是43.6%。



謝龍介表示，當時事前對方做的民調，他輸給現任台南市長黃偉哲最高輸到60幾%，當時媒體問他時，他說等民調做到他輸88%時他就回應，因為當時的台南市有88槍。所以，民調他都尊重，但他們自己很清楚自己的熱度，大家拭目以待，看他們走進基層時鄉親的熱情，跟現在的民調確實截然不同，他胸有成竹，而且市民對他的鼓勵比4年前加倍有餘。



民進黨昨日進行2026台南市長初選民調，15日上午公布民調結果，由綠委陳亭妃擊敗賴清德子弟兵林俊憲，將於下週中執會正式提名。根據三個民調執行單位結果平均，陳亭妃60.8557%、林俊憲58.1630%。



謝龍介在“立法院”受訪時表示，恭喜陳委員，最近這一年多陳一直說跟他不熟，但他還是要誠摯地恭喜陳亭妃贏得民進黨內初選，也期待未來可以打一場光明選戰。



對於此結果，謝龍介坦言並不感到意外，而他未來也不會動用網軍，也不會涉入光電，將會堂堂正正、光明正大地參與選舉，希望能讓台南市民重新找回光榮感，也希望未來11個月能打一場真正光明正大的選戰。