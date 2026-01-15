史丹佛大學典藏施明德檔案　讓國際了解台灣

史丹佛大學胡佛研究所檔案館主任林孝庭、施明德文化基金會董事長施陳嘉君（右）簽署合作備忘錄。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月15日電（記者 黃偕華、張穎齊）已故民進黨前主席施明德逝世2周年，史丹佛大學胡佛研究所檔案館將設施明德先生專檔，15日在台北舉行合作簽署儀式，政商學界重量級人士齊聚追思。中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜致詞表示，台灣民主走到這一步，施明德的貢獻巨大，期望施明德為台灣民主奮鬥的精神繼續傳承下去。



胡佛研究所檔案館主任林孝庭與施明德文化基金會董事長、施明德遺孀施陳嘉君代表雙方簽署合作備忘錄，正式啟動“施明德先生專檔”的建立與國際典藏。典禮後並展示施明德的絕食日記、獄中手稿及珍貴錄音影像，象徵其民主抗爭精神的延續。



林孝庭指出，胡佛研究所是全球最早致力於保存黨政軍人物史料的私人智庫之一，其典藏內容早於美國國家檔案館，施明德先生是近代台灣歷史上最具影響力的人物之一，被西方譽為“台灣的曼德拉”，施明德半個世紀以來一次又一次以堅韌的意志推動台灣的政治改革與民主化。



林孝庭強調，施明德一生橫跨體制內外，從黨外運動到民進黨主席、再到推動朝野大和解與兩岸和平，其歷程豐富且具象徵意義。BBC曾形容施明德浪漫而不屈，是台灣政壇最非典型、卻最真誠的政治人物。他並感謝施明德之女施笳的努力與促成，使專檔合作計劃得以實現，並期盼透過此次典藏，讓國際學術界對戰後台灣歷史有更深層理解。



民進黨“立法院”黨團總召柯建銘回憶，施明德早年因刑求，全口牙齒被打落，假牙是由他協助安裝。柯也稱施是他真正的“老大”。2006年“倒扁”紅衫軍的活動中，施擔任總指揮。



韓國瑜當時擔任紅衫軍的副總指揮，韓國瑜也以“我們不怕黑暗，我們只怕喪失黑暗中追求光明的勇氣。”來形容對施明德的看法。

