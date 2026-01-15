鄭麗君昨赴美談關稅　卓榮泰盼有意義進展

“行政院長”卓榮泰15日主持院會。(照片：“政院”提供) 中評社台北1月15日電（記者 鄭羿菲）針對台美關稅談判，“行政院長”卓榮泰15日表示，“行政院副院長”鄭麗君與經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮14日晚間已率團赴美進行談判，期待這是一次有意義的進展，在談判底定後，會於適當時機向社會報告。



“行政院”發言人李慧芝說，這是台美第六次實體磋商，四大目標包括：對等關稅調降不疊加、232條款最優惠待遇、以台灣模式打入美國的供應鏈延伸並擴展台灣的科技產業實力，請美方提供給台業者有利的投資環境，及促進台美貿易平衡，形成台美全球AI供應鏈的戰略夥伴關係。



“行政院”台美經貿工作小組今天證實，鄭麗君、楊珍妮14日晚間出發赴美，與美方進行第六輪實體磋商，結束後將對外宣布達成共識的內容，並擇期與美國貿易代表署簽署台美貿易協議。



台灣民眾黨主席黃國昌11日曾率團閃電訪美，黃國昌於返台後表示，台美關稅條件都已談妥，在未來數周，高機率就會進行正式公布與簽署。除對美承諾擴大投資外，還有“其他條件”。



“行政院”15日上午召開院會後記者會，由發言人李慧芝主持，“國防部副部長”徐斯儉、“農業部次長”胡忠一、“衛福部次長”林靜儀出席。