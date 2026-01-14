李在明稱不介入台海　高少凡：認清東亞形勢

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月16日電（記者 方敬為）韓國總統李在明訪日公開稱“韓國不干預或介入台海問題”。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，李在明展現實用主義外交路線，先訪問中國再赴日本，左右逢源，日本在緩和與中國的紛爭需要韓國協助，李在明表態，釋出“拒絕將韓國命運與台海紛爭綁定”的訊號，與美日保持距離，顯然已認清東亞形勢。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。



韓國總統李在明在結束訪華行程後，轉往日本訪問會晤日本首相高市早苗，他接受《NHK》訪問時，針對台灣議題表示，“習近平主席對日本在台灣問題上的立場持非常負面的看法。這是中日之間的事務，韓國不應深入介入或干預。”



高少凡認為，從李在明出訪的先後順序就能看出，這一連串的外交行動展現了韓國外交路線的顯著修正，從前任尹錫悅政府的“價值外交”與“美日韓鐵三角”，回調至進步派傳統的“實用主義”與“均衡外交”。



高少凡指出，李在明的行程安排極具政治訊號，意味著韓國試圖在美中博弈的夾縫中重塑戰略自主性，不再單方面倒向美日陣營，而是試圖恢復與中國的經濟互惠及地緣政治溝通，藉此作為與日本甚至美國談判的籌碼。



他提到，李在明在日本訪問期間，特別公開強調不介入台海紛爭，這一點是最為關鍵的戰略紅線表態。此前尹錫悅政府曾公開反對以武力改變台海現狀，這不僅導致中韓關係急凍，也讓韓國在地緣安全上承受了巨大的外部壓力，李在明顯然有意將“朝鮮半島安全”與“台海安全”脫鉤處理。



高少凡說，對李在明而言，韓國的核心利益在於半島和平與經濟發展，若過度捲入台海問題，不僅會招致中國的施壓，更可能讓中國在朝鮮問題上撤回對韓國的協助。李在明日本表態，劃下這條戰略紅線，既是向中國遞出投名狀，也是向美日表明，“韓國雖是盟友，但不會成為圍堵中國的馬前卒”，韓國拒絕將自身的國家命運與台海衝突綁定。

