賴系大軍壓境中突圍　陳亭妃與團隊激動

綠委陳亭妃拿著手機與王世堅聯繫，感謝他在選前關鍵時刻都在旁邊幫忙。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南1月15日電（記者 蔣繼平）民進黨2026台南市長初選民調結果15日上午公布由綠委陳亭妃擊敗賴清德子弟兵林俊憲。由於台南初選期間對立氣氛濃厚，陳亭妃力抗派系大軍壓境。陳亭妃在服務處與團隊激動擁抱，雖未落淚但情緒激動，陳亭妃也致電感謝綠委王世堅相挺，並率團隊鞠躬感謝人民支持。



初選期間力挺陳亭妃的“妃團隊”民進黨籍台南市議員蔡秋蘭、李偉智、陳秋萍、陳碧玉、吳通龍、周麗津都在陳亭妃台南市安南區服務處等待結果。陳亭妃胞妹、綠議員陳怡珍則守在中央黨部。



11點11分公布結果後，陳亭妃服務處電話聲不斷，也有支持者到場恭賀。陳亭妃一抵達服務處，也與等候的民代等人相擁，眾人情緒都非常激動。



陳亭妃發表完初選勝選感言後，媒體詢問是否有打電話給誰了，陳亭妃說“根本還來不及看手機，服務處電話也一直響”，她也說通過初選是責任開始，要讓台南贏得漂亮。



陳亭妃看到電視上的新聞有初選對手林俊憲表示尊重並接受結果，喊話未來團結勝選，陳亭妃也立刻感謝對手林俊憲第一時間回應團結向前。會後，陳亭妃也說已與林俊憲通上電話並致意。